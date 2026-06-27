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Yeşilçam'ın efsane ismi dostlarını yasa boğdu!

Yeşilçam'ın efsane ismi dostlarını yasa boğdu!

Türk sinemasına damga vuran sayısız yapımda rol alan Kadir İnanır'ın vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

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Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

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