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Yeşilçam'ın efsane ismi dostlarını yasa boğdu!
Yeşilçam'ın efsane ismi dostlarını yasa boğdu!
Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 01:58
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Türk sinemasına damga vuran sayısız yapımda rol alan Kadir İnanır'ın vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
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