Yeşilçam'ın efsane ismi dostlarını yasa boğdu!

Esenyurt'ta sokak ortasında vahşet! O anlar kamerada

Erzincan Barbaros Mahallesi'nde cinayet! Bekir K. eski karısı ve yanındaki kişiyi öldürdü

Tekirdağ Çorlu'da 8 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Tekirdağ Çorlu'da 8 araç birbirine girdi! Yaralılar var