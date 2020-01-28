ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı. Orta Doğu'da yeni kaosa yol açacak planınını açıklamak için İsrail Başbakanı Netenyahu ile kamera karşısına geçen Trump, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı28.01.2020 23:33
- ABD Başkanı Trump 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı
- Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir! Bin defa reddediyoruz
- Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Ambulans uçakla getireceğiz
- Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın Maghsoudloo İstanbul'da gözaltına alındı
- Son depremler: Marmaris açıklarında 5,4'lük deprem! Ege'de deprem fırtınası mı yaşanıyor?
- İstanbul'da hasarlı binalarda oturanlardan CHP'li İmamoğlu'na kayak tepkisi
- SON DAKİKA: Marmaris'te deprem! Marmaris'te 5.4 büyüklüğündeki depremle sallandı!
- Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Senegal İş Forumu'nda önemli açıklamalar
- Son depremler: Muğla Marmaris açıklarında korkutan deprem! 28 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Senegal'de önemli açıklamalar: "Hafter lejyonerdir, maaşlı askerdir''
- Tekirdağ Ergene'de tarihi eser operasyonu: 416 adet tarihi eser ele geçirildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.