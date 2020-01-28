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ABD Başkanı Trump 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı

ABD Başkanı Trump 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı

28.01.2020 23:33

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı. Orta Doğu'da yeni kaosa yol açacak planınını açıklamak için İsrail Başbakanı Netenyahu ile kamera karşısına geçen Trump, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.


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