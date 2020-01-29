Pınar Kaynak cinayetinde son durum! Görgü tanığı konuştu, anne ağlayarak anlattı |29.01.2020 |Video 29.01.2020 14:11

Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayetinde son durum tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Trabzon'da işlenen vahşi cinayetle ilgili görgü tanığı Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili duruşmada karar çıktı. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında katili aranan Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurdu. 29 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Trabzon'da işlenen Pınar Kaynak cinayetinin 10. duruşmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Önceki gün canlı yayında Maçka yolunda bir araç gördüğünü ifade eden görgü tanığı dehşet anını anlattı. Defalarca tecavüze uğrayan ve boğazı kesilerek katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın annesi İrfan Hanım, canlı yayında ağlayarak pişmanlığını dile getirdi. Tüm Türkiye'nin şoke olduğu Pınar Kaynak cinayetinin katili kim? İşte 29 Ocak Çarşamba günü son dakika Müge Anlı'da Pınar Kaynak gelişmesi!