Son dakika: Külliye'de kritik zirve! Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi 27.02.2020 16:33

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da bir araya geldi. İki lider arasındaki kritik görüşme saat 16.00 sıralarında başladı.

Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor.

İç ve dış polikadaki gelişmeleri ele alacak iki liderin, özellikle İdlib ve Libya'daki gelişmeleri masaya yatırması bekleniyor.

Erdoğan ile Bahçeli en son 19 Kasım 2019'da bir araya gelmişti.

İki lider, Bahçeli'nin rahatsızlığının ardından Meclis'te kısa süreli bir görüşme yapmıştı.