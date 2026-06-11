Bingöl'de feci kaza: Lastiği patlayan araç direği devirip durabildi

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 21:32

Lastik Patlayınca Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Aftor İnali Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.S. idaresindeki hafif ticari araç, Bingöl kent merkezi istikametine doğru ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle tekerleğinin patlaması sonucu aniden kontrolden çıktı. Sürücüsünün toparlamaya çalıştığı araç, hızla orta refüje doğru savruldu.

Aydınlatma Direğini Devirip Karşı Şeride Geçti

Savrulan araç, orta refüjde bulunan beton aydınlatma direğine şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, hızını alamayan hafif ticari araç refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazanın meydana geldiği saniyelerde karşı istikametten herhangi bir aracın gelmiyor oluşu, zincirleme bir katliam yaşanmasını engelledi. Karşı şeritte bir süre daha ilerleyen araç, güçlükle durabildi.

Yaralı Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu konumunda bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola devrilen aydınlatma direği ve kazalı araç nedeniyle bulvarda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.