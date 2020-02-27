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Başkan Erdoğan'dan ''Geliyoruz'' diyen Kılıçdaroğlu'na atasözlü cevap: Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış

Başkan Erdoğan'dan ''Geliyoruz'' diyen Kılıçdaroğlu'na atasözlü cevap: Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış

27.02.2020 16:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Bu aralar Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor, geliyorlarmış. Geçen gün söyledim 'aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış.' Siz zaten tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. 'Geldik, geliyoruz, geldik geliyoruz.' Hala geleceksiniz. Bu millet size buraları teslim etmez" dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu.

İnsanın fani bir varlık olduğunu, siyasetin de gelip geçici bir uğraş olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Siyasetteki makamlar orada bulunmak için değil en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. 'Ben siyasetçiyim, cumhurbaşkanıyım, bakanım, şu koltuğa oturdum bir daha bu koltuktan kalkmayacağım.' Yok böyle bir şey. Her an sen de diğerleri gibi gelip geçicisin, gidebilirsin. Ama bu aralar Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor, geliyorlarmış. Geçen gün söyledim 'aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış.' Siz zaten tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. 'Geldik, geliyoruz, geldik geliyoruz.' Hala geleceksiniz. Bu millet size buraları teslim etmez. Siz bu millete çok zulüm ettiniz, çektirdiniz. Bu millet Müslüman. Öyle uyanıktır ki bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz." dedi.

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