Trafikte terör estirdi: Minibüsün önünü kesip kaputu yumrukladı

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 23:34

Önce Önünü Kesti, Sonra Küfürler Savurdu

Olay, Elazığ merkezdeki Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan bir yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir şahsın hedefi oldu. Minibüsün önüne atlayarak aracın ilerlemesini engelleyen öfkeli şahıs, şoföre ve araçtakilere yönelik yüksek sesle küfürler ve tehditler savurmaya başladı.

Hırsını Alamadı: Silecekleri Kırayıp Kaputu Yumrukladı

Sözlü sataşmalarına devam ederken adeta cinnet getiren şahıs, hırsını alamayarak minibüse fiziki saldırıda bulundu. Aracın ön cam sileceklerini zorlayarak kıran saldırgan, ardından minibüsün kaputunun üzerine vurmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir süre kaputu yumruklayan ve araca hasar veren şahıs, trafikteki diğer sürücülerin ve bir vatandaşın araya girip müdahale etmesiyle ancak sakinleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

Minibüs şoförü ve yolcuların büyük korku ve şaşkınlık yaşadığı o tehlikeli anlar, caddede bulunan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şahsın minibüsün önünde durduğu, silecekleri koparıp hırsla kaputa vurduğu ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.