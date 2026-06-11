Serinlemek isterken canından oldu: 20 yaşındaki Emir'den acı haber!

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 19:27

Arkadaş grubuyla birlikte vakit geçirmek için dere kenarına giden 20 yaşındaki Emir Temiz, sıcak havanın da etkisiyle serinlemek amacıyla suya girdi. Derenin debisinin yüksek olduğu noktada bir süre yüzmeye çalışan genç, aniden güçlü akıntıya kapıldı. Çırpınarak yardım isteyen Temiz, arkadaşlarının gözleri önünde kısa sürede gözden kayboldu.

Ekipler Dere Boyunca Seferber Oldu

Arkadaşlarının durumu büyük bir panikle ihbar etmesi üzerine bölgeye kısa sürede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve diğer profesyonel dalgıçlar, gencin sürüklenebileceği hat boyunca su altından ve üstünden geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı.

Acı Haber Ailesini Yasa Boğdu

Akıntının yoğun olduğu bölgelerde yapılan titiz ve yoğun çalışmaların ardından acı haber geldi. Ekipler, Emir Temiz'in cansız bedenini kaybolduğu noktanın ilerisinde bularak sudan çıkardı. Kıyıya getirilen talihsiz gencin hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine, olay yerinde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.