12 yaşındaki Güneş'in vefat ettiği kaza kamerada

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 19:47 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 19:56

SAMSUN'DA YÜREK BURKAN VEDA: 12 YAŞINDAKİ GÜNEŞ'İ KAYBETTİK!

Samsun'da Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu 12 yaşındaki Güneş Uçak, 6 Haziran günü Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda geçirdiği feci kaza sonucu hayatını kaybetti. Bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarptığı minik Güneş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 5 gün süren yaşam mücadelesini 10 Haziran'da kaybetti.

Kaza Anı Kamerada

Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde, Güneş Uçak'ın bisikletiyle yaya yolundan geçtiği sırada hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Küçük sporcu Güneş Uçak için Derecik Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, okul arkadaşları, öğretmenleri ve spor camiasından çok sayıda kişinin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Cenazeye Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de katılarak ailenin acısını paylaştı. Güneş, kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.