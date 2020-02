Başkan Erdoğan: "AK Parti'nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır" | Video 27.02.2020 16:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Akademiye eğitim için başvuranların üçte ikisinin AK Parti teşkilatlarında görev almayan kişilerden oluşmasının burada geleceğin siyasetçilerinin yetişeceğine işaret ettiğini dile getiren Başkan Erdoğan, ''AK Parti'nin ve siyaset akademisinin kapısı herkese açıktır.'' dedi.

AK Parti'nin ve siyaset akademisinin kapısının herkese açık olduğuna değinen Başkan Erdoğan, "Derdi ülke ve millet olan her kardeşimiz bu çatının altında kendine yer bulacağından emin olmalıdır. AK Parti'nin gençlik kollarında siyasete atılan arkadaşlarımızdan bugün genel başkan yardımcılığından milletvekilliğine, il başkanlığından belediye başkanlığına kadar her seviyeye gelmiş olanlar var. Aynı şekilde kadın kollarımızda siyasete girip de en üst görevlere kadar çıkanlar bulunuyor. İlk defa Siyaset Akademisi ile bu çatının altına girip de bugün her seviyede sorumluluk üstlenmiş kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Bu tablo AK Parti'nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor."

Ülkede bir süredir bilinçli bir şekilde siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, ne kadar çok vatandaş siyasi partilerde aktif görev alırsa siyasetin kalitesinin de o derece artacağını belirtti.

Erdoğan, "Yıllarca halka rağmen halk için anlayışıyla milletin değerleriyle savaşanların tamamen tasfiyesini ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz. AK Parti'nin üye sayısının 10 buçuk milyona yakın olması ile gurur duymamızın sebebi bu rakamın milletimizin siyasetle ilişkisinin gücünü gösteriyor olmasıdır." ifadelerini kullandı.