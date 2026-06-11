Manisa'da Bayram Doğru'nun öldüğü feci traktör kazası kamerada

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 17:52 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 17:53

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarlasını sürerken uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan 52 yaşındaki Bayram Doğru hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Traktör Uçuruma Yuvarlandı

Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlanarak ters döndü. Traktörün altında kalan Doğru'yu gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bayram Doğru'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaza Anı Kayıtta

Olayla ilgili savcılık tarafından inceleme başlatılırken, talihsiz kazanın arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde traktörün uçuruma yuvarlandığı o anlar, bölgedeki tarımsal faaliyetlerdeki güvenlik risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğru'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahmetli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.