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Konya Selçuklu'da korkunç kaza: Ayşenur Can'ın ölümü kamerada - VİDEO

Konya Selçuklu'da korkunç kaza: Ayşenur Can'ın ölümü kamerada - VİDEO

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi'nde meydana gelen ve 27 yaşındaki Ayşenur Can'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, kazanın şiddetini ve genç kadının yaşamını yitirdiği o korkunç anları saniye saniye kaydetti.

Konya'da 27 yaşındaki Ayşenur Can'ın yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasında! Cip ile çarpıp sürüklediği o anlar, vicdanları sızlatan bir tabloyu gözler önüne serdi.

Kaza Anı İş Yeri Kamerasında

Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Ramazan O. (23) yönetimindeki 42 BFH 622 plakalı cipin, yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına hızla yaklaştığı görülüyor. Görüntünün devamında, cipin çarpmanın etkisiyle Ayşenur Can'ı metrelerce sürüklediği anlar izleyenleri şoke etti.

Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor

Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Sürücü Ramazan O.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili, görüntülerdeki "hız ve ihmal" detayları soruşturma dosyasına delil olarak eklendi. Yargı süreci, kazanın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için devam ediyor.

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Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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