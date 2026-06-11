Kayseri'de kavşakta korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı - VİDEO

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 18:19 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 19:37

KAYSERİ'DE CAN PAZARI: TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında acı bilanço ağır oldu. Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi'nde, Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil çarpıştı.

Ekipler Seferber Oldu

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı ilk incelemelerde, araçlarda bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.