Son dakika: İzmir depreminde mucize kurtuluşlar!

Son dakika haberi... 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken, çevrede bekleyen vatandaşlar, alkışlarla ekiplere teşekkür etti. Öte yandan İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı. Gelen son dakika haberine göre, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
İzmir depreminde umutlu bekleyiş sürerken, gece boyunca can kaybı sayısındaki artış ve halen çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bilgisi kaygıları da artırdı.
Bu sırada Barış sitesi enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında depremden 14 saat sonra mucize kurtuluş yaşandı. 62 yaşındaki Emine Eren, ekipler tarafından enkaz sağ olarak kurtarıldı.
İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken, çevrede bekleyen vatandaşlar, alkışlarla ekiplere teşekkür etti.
İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.
İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, Fadime Tolu'ya ulaşmayı başardı.
53 yaşındaki Tolu, yaralı olarak enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.
16 SAAT SONRA BİR MUCİZE KURTULUŞ DAHA
İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı.
Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Aynı enkazdan kısa süre önce 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarılmıştı.
Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi.
17 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI
İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi.
Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi.
Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor.
Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.
Özmet, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çöken Barış Sitesi'ndeki apartmanın enkazından yeni bir mucize haberi geldi. Enkaz altından Nurcan Tosun,17 saat sonra yaralı olarak kurtarılıp, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.