SON DAKİKA! Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: ''Bütün kurumlarımızla arazideyiz''

Son dakika haberine göre, bakanlar, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu; ''Bütün kurumlarımızla arazideyiz. Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakileri kurtarmak. Çok titiz ve hassas bir çalışma var.'' dedi.

Tüm kurum ve ekiplerle deprem bölgesinde olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Maalesef kayıplarımız bizi üzüyor. Amacımız en kısa zamanda enkazı kaldırmak, enkaz altındakilere ulaşmak. Bütün ekiplerimiz ve kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde. İnşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Arazide çok hassas ve titiz bir çalışma var. Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakilere ulaşmak. Biz de buradayız, bu işleri koordine etmek ve arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için."