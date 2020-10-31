İnci Okan enkazdan kurtarılma anı kamerada! “Abla çok korkuyorum...Elimi tutar mısın?"

SON DAKİKA VİDEOSU: İnci Okan'ın enkazdan kurtarılma anları kamerada. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.9 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı. Kurtarma anlarına dair o anlar kamerada...

İzmir'i 6.6 büyüklüğünde deprem vurdu. Deprem 30-40 kilometrelik bir fayı kırdı. Öylesine güçlü bir sarsıntı yaşandı ki, bazı ilçelerde tsunami bile oldu. Seferihisar merkezli depremde 9 bina çöktü. En büyük hasarı gören ilçe ise Bayraklı oldu. Bayraklı'da ekipler çöken binalarda hummalı bir çalışma yürüttü. Çöken binalardan Rıza Bey Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmalarında ise duygusal ve gergin anlar yaşandı.

16 YAŞINDAKİ İNCİ OKAN'A ULAŞILDI

Rıza Bey Apartmanındaki arama çalışmalarında sesini duyurmayı başaran İnci Okan için uzun süre mücadele verildi. Anneannesi de Okan'ı ağlamaklı gözler ve gergin bakışlar ile bekledi. 17 saatin sonunda bir mucize gerçekleşti. İnci'ye sağ salim ulaşıldı.

KÖPEĞİ FISTIK'I UNUTMADI

Kendisi ile temas kuran ekiplere seslenen İnci, köpeği Fıstık'ın da kurtarılmasını istedi. Öyle ki, önce köpeği Fıstık'ın çıkarılmasını talep etti.

İNCİ VE FISTIK KURTARILDI

Ekipler İnci ile birlikte köpeği Fıstık'a da ulaştı. Hem Fıstık hem de İnci enkaz altından çıkarıldı. Haberi alan anneanne büyük sevinç yaşadı.

DİKKAT ÇEKEN TEBESSÜM

Ekipler de İnci ve Fıstık'ın kurtarılması sonrası büyük sevinç yaşadı. Bir AFAD personelinin tebessüm ile uzun süre bakması dikkat çekti.