Son dakika: İran'ın ABD üssüne saldırısı sonrası tüm gözler İncirlik'e çevrildi! 08.01.2020 11:18

Son dakika haberine göre, Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden İran, Irak’taki ABD üssünü füzelerle vurdu. İran’ın saldırısı sonrası tüm gözler İncirlik’teki ABD üssüne çevrildi.

Dün gece saatlerinde İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Erbil ve Anbar şehirlerindeki hava askeri üslerine saldırı düzenledi. Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Saldırının ardından bugün ABD'nin Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde sabah saatlerinde 1 kargo uçağının üsse indiği gözlenirken, askeri uçak hareketliliği yaşanmadı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: "ÇOK DAHA SERT VE EZİCİ KARŞILIK VERİRİZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.