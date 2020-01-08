Son dakika: İran'dan dikkat çeken paylaşım: "Tabutlarıyla geri dönecekler" 08.01.2020 09:29

Son dakika haberine göre Kasım Süleymani’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden İran, Irak’taki ABD üssünü vurdu. Sosyal medya üzerinden de tehditler savuran İran, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Amerikan bayrağıyla sarılı tabut paylaşan İran, “Tabutlarla geri dönecekler” dedi.

Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu.

İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları'nın düzenlediği saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Süleymani'nin öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden ABD bayrağı paylaşımına atıfta bulunan İran dikkat çeken bir video paylaştı. Tasnim News hesabından yapılan paylaşımda ABD bayrağının bir tabuta sarıldığı görüldü. Video paylaşımının üzerinde ise "Tabutlarla geri dönecekler" ifadeleri yer aldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: "ÇOK DAHA SERT VE EZİCİ KARŞILIK VERİRİZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.