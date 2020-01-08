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  • 08.01.2020 09:29
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:35

Son dakika: 'dan bir açıklaması daha geldi: Füzeler en zayıf karşılıktı

'nin 'taki üslerini vurarak 80 ABD askerini öldüren , saldırısının ardından ilk açıklamasını gerçekleştirdi. İran , 'Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız' açıklamasında bulundu. Saldırının Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında gerçekleştirildiği açıklandı. İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırıdan sonra İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinden de açıklama geldi. Açıklamada "yapılan füze saldırıları İran'ın en zayıf karşılık senaryosuydu" ifadelerine yer verildi.

İran'dan bir açıklama daha: Füzeler en zayıf karşılıktı

'nin 'taki üslerini vuran 'dan son dakika açıklaması geldi. İran , İran'ın vatandaşlarına yönelik saldırıya karşı kendisini savunmak için Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 51'inci maddesi kapsamında girişimde bulunduğunu ifade etti. Zarif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız.' ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.

Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'taki üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirdikleri saldırıların uluslararası yasalara uygun olduğunu savunan Zarif, "İran, vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırıya karşı kendini savunmak için, BM Sözleşmesinin 51'inci maddesi uyarınca tedbirler aldı ve sonuçlandırdı." değerlendirmesinde bulundu. Zarif, "Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız." ifadesini kullandı.

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