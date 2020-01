İran'ın dini lideri Hamaney: Sadece askeri güce sahip değiliz, halkta da ekipman var 08.01.2020 10:31

Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Saldırının ardından dünyanın gözü İran'dan yapılacak açıklamalara çevrildi. İran dini lideri Hamaney, saldırı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hamaney "Dünyanın en büyük askeri gücüne sahibiz. Sadece askeri güce sahip değiliz. Halkta da ekipmanlar var. Dünyanın gidişatı değişti. Büyük değişimler gerçekleşecek." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. İran dini lideri Hamaney, saldırı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.



İşte Hamaney'in açıklamalarından satır başları:



Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız. Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz.







"BÜYÜK DEĞİŞİMLER GERÇEKLEŞECEK"

Dünyanın en büyük askeri gücüne sahibiz. Sadece askeri güce sahip değiliz. Halkta da ekipmanlar var. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Dünyanın gidişatı değişti. Büyük değişimler gerçekleşecek. Asıl olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek.



"UMUYORUZ ASKERİ GÜCE BAŞVURULMAZ"

Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz ama dini prensiplerden de yola çıkarak gençlik de kültürel bölgeler de bu şekilde düşünüyor. Gözlerimizin önünde gerçekleşen bu durumdan sonra bir ders aldık diyebiliriz. Ve bugün inancı sağlam insanlarımızın çokluğu ile birlikte bugünkü durumda memnuniyetsiz değiliz ama dikkatli olmalıyız. Doğru yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu büyük bir kuran dersidir. Allah bizim yardımımıza geliyor.







"SÜLEYMANİ CESUR BİR ADAMDI"

Şehit Süleymani cesur bir adamdı. Aynı zamanda bilge bir adamdı.Sadece cesur değildi. Bazı insanlar bilgilidir ancak bunları hayata geçirecek cesarete sahip değildirler.Bizim şehidimiz hem cesur bir adamdı ve aynı anda bileğe bir şahsiyetti.

Kendisi ve tüm askerleri cesur bilge ve tedbirliydiler. Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı. Ve bu cesaret ve bu temkin sadece askeri cephe alanında kullanılmadı siyasi alanda da kullanıldı. Siyasi cephedeki siyasetçilerimize de bunu aktardı. Kendisi hem siyasi arenada cesurdu.

Söyledikleri etkiliydi. Tüm bunlarla birlikte gerçek bir mümindi.Kendi etrafındaki inanların hayatlarını da korumak için kendini adamış bir insandı.

Fakat içişlerine geldiğimizde hiçbir siyasi partinin yanında yer almazı. Büyük bir devrimciydi. Kendisinin devrim ideolojisi ve görüşleri vardır.

Hiç kimse onu kendi yanına çekmeyi başaramamıştır. Devrim onun her zaman önceliği ve tutkusu olmuştur.

Düşmanları onu çok iyi tanırlardı.







Bölge uluslarının da katkılarıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayrı meşru ABD ve diğer güçlerin karşısında durmayı başardı.

ABD'lilerin Filistin konusunda planları vardı. Filistin'in unutulmasını istediler. Filistin'in kendi kontrolleri altında olmasını istediler. Savaşa ve mücadeleye cesaret edemediler. Ve bu adam Gazze şeridinde tüm bu iddialara karşı bir iş gerçekleştirdi.

48 saat içerisinde İsrailliler ateşkes istediler. Süleymani'nin yaptıklarından birisi de budur.

Süleymani her zaman toplantılarda köşede sessiz sakin oturan bir adamdı. Her zaman alçak gönüllü ve sakin bir şekilde toplantıları izlerdi. Bazen nerede olduğunu görmek için bakmanız gerekirdi.

Suriye ve Lübnan'da çalışmalar gerçekleştirdi. Direniş hareketleri Lübnan'ın da ABD'liler kaybedilmesini istemektedirler.

Beyrut'a kadar gidip daha önce yaptıkları gibi tutuklama yapmak istemektedirler.









OLAYIN GEÇMİŞİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Pentagon'dan, el-Esad ve Erbil üslerine 10'dan fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği açıklaması geldi.

Sıcak bilgi ise İran Devlet Televizyonu'na ait: "15 füze fırlatıldı, 80 ABD'li terörist öldürüldü..." Amerikan CNN televizyonuna açıklama yapan bir ABD'li yetkili bu iddiayı yalanladı. İran Genelkurmay Başkanı ise ABD'den yanıt gelmesi halinde "daha ezici bir karşılık vereceklerini" söyledi.

PENTAGON SALDIRIYI DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esad ve Erbil üslerine 10'dan fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.





DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.



Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.



Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" belirtti.



Bakıri, İran tarafından Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bunun Süleymani'nin öldürülmesine karşılık İran silahlı kuvvetlerinin gücünün küçük bir göstergesi olduğunu belirterek, "ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici ve kesin bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.



ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi.





TRUMP'IN PARASINI İSTEDİĞİ ÜS

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el-Esad Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

İranlı general Kasım Sülemani'ye yönelik suikastta kullanılan füzelerin bu üstten ateşlendiği belirtilirken, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına Trump'ın verdiği yanıtta yine Ayn el-Esad üssü gündeme gelmişti.

Trump, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız..." demişti.

SALDIRI SONRASI TARAFLAR NE DEDİ?

İran'ın, Kasım Süleymani'ye yönelik suikastla aynı saatte yaptığı belirtilen füze saldırısının ardından, iki taraftan da karşılıklı açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Meşru müdafaa, savaş peşinde değiliz" derken,

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Danışmanı, "ABD müdahalesi topyekün savaşa neden olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, beklenenin aksine sakin denebilecek bir açıklama yaptı: "Her şey yolunda..."