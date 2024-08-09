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SON DAKİKA HABER: İNSTAGRAM ne zaman düzelecek? İnstagram erişime açılacak mı? | Bakan Uraloğlu: ''Anında erişime açılabilecek durumda''
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SON DAKİKA HABER: İNSTAGRAM ne zaman düzelecek? İnstagram erişime açılacak mı? | Bakan Uraloğlu: ''Anında erişime açılabilecek durumda''

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024, 16:25   |   Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 16:25

İNSTAGRAM ne zaman düzelecek? İnstagram erişime açılacak mı? | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de erişim engeli getirilen Instagram ve Roblox'a ilişkin açıklama yaptı. A Haber canlı yayınında konuşan ve platformlarla iletişim halinde olduklarını Bakan Uraloğlu, "Kanun, kurallarımız var. Epey aşama kaydettik. Artık ufak şeyler kaldı. Onlarda da mutabakata varırsak biz de bunu, vatandaşımızın önemli bölümü takip ediyor, açalım istiyoruz. Biz esasında daha kısa zamanda çözeriz diye düşündük ama şu ana kadar olmadı. Mutabık kalındığı an instagram anında erişime açılabilecek durumda" dedi.

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