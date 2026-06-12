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Kütahya'da feci kaza: Ali Koltka hayatını kaybetti

Kütahya'da feci kaza: Ali Koltka hayatını kaybetti

Kütahya'da TIR ile çarpışan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 17 yaşındaki Ali Koltka hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

KÜTAHYA'DA CAN PAZARI: TIR'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİL TAKLA ATTI!

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sporkent Köprülü kavşağı çıkışında meydana gelen trafik kazasında acı bilanço ağır oldu. Muhammet Ali Koltka yönetimindeki 43 PL 358 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet Varol yönetimindeki 03 SC 780 plakalı TIR ile çarpıştı.

Zincirleme Kazaya Yol Açtı

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çarparak takla attı ve karşı şeride geçti. Aynı esnada yoldan geçen Halil İbrahim Tunç idaresindeki 43 AHA 401 plakalı otomobil, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaparken refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Feci kazada, takla atan otomobilde bulunan 17 yaşındaki Ali Koltka olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü Muhammet Ali Koltka ve hafif yaralanan diğer sürücü Halil İbrahim Tunç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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