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Bakırköy trafik kazası: Shanur Amanturdyyev ve Babamyrat Annamyrsdov hayatını kaybetti

Bakırköy trafik kazası: Shanur Amanturdyyev ve Babamyrat Annamyrsdov hayatını kaybetti

Bakırköy D-100 kara yolunda aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Shanur Amanturdyyev ve Babamyrat Annamyrsdov hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKIRKÖY'DE FECİ KAZA: MOTOSİKLET DİREĞE ÇARPTI, 2 KİŞİ ÖLDÜ!

İstanbul Bakırköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde dün gece saat 22.30 sıralarında trajik bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev (41) idaresindeki 34 MJ 6510 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Olay Yerinde Can Pazarı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Shanur Amanturdyyev ve beraberindeki yolcu Babamyrat Annamyrsdov (39) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, sürücü Amanturdyyev'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastanede Kurtarılamadılar

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Babamyrat Annamyrsdov ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cenazesi morga kaldırılırken, kaza sonucu hasar gören aydınlatma direği ve yola saçılan parçalar elektrik ekipleri tarafından temizlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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