Ankara Polatlı'da yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti 26 kişi ise yaralandı. Dehşet verici kazadan yürekleri yakan detay ortaya çıktı. Feci kazada yaşamını yitiren 5 kişinin aynı aileden olduğu ve ailenin cenazeden döndüğü öğrenildi. Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. 8 kişiden 3’ü yaralı. Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, "Biz kaza yaptık" diyerek konum attı, "Yetişin" dedi.