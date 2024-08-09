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Polatlı kazasında kahreden detay: Cenazeden dönen 8 kişilik aileden 5 kişi öldü! ''Kaza yaptık, yetişin...''
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Polatlı kazasında kahreden detay: Cenazeden dönen 8 kişilik aileden 5 kişi öldü! ''Kaza yaptık, yetişin...''

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024, 13:54   |   Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 13:54

Ankara Polatlı'da yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti 26 kişi ise yaralandı. Dehşet verici kazadan yürekleri yakan detay ortaya çıktı. Feci kazada yaşamını yitiren 5 kişinin aynı aileden olduğu ve ailenin cenazeden döndüğü öğrenildi. Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. 8 kişiden 3’ü yaralı. Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, "Biz kaza yaptık" diyerek konum attı, "Yetişin" dedi.

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