PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmalarına yönelik yapılan başarılı operasyonlar sonucunda örgütün eleman temin etmesin önüne geçiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli arasındaki E.K, itirafçı olarak PKK'nın üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için izlediği yöntemleri anlattı. E.K,eylemsellik sürecinde kullanılacak materyallerin finansmanın 'Ronak' isimli derginin satışından sağlandığını belirtti. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.