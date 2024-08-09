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PKK üniversite öğrencilerini nasıl kandırdı? Yöntemleri deşifre oldu! Finans ağı: Ronak
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PKK üniversite öğrencilerini nasıl kandırdı? Yöntemleri deşifre oldu! Finans ağı: Ronak

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024, 16:45   |   Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 16:45

PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmalarına yönelik yapılan başarılı operasyonlar sonucunda  örgütün eleman temin etmesin önüne geçiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli arasındaki E.K, itirafçı olarak PKK'nın üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için izlediği yöntemleri anlattı. E.K,eylemsellik sürecinde kullanılacak materyallerin finansmanın 'Ronak' isimli derginin satışından sağlandığını belirtti. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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