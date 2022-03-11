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SON DAKİKA HABER! Başkan Erdoğan: BM iflas bayrağını çekmiştir

SON DAKİKA HABER! Başkan Erdoğan: BM iflas bayrağını çekmiştir
11.03.2022 15:42

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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) başladı. Küresel ve tematik oturumların düzenleneceği forumun resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımcılara hitabıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Diplomaside yeniden kodlama ihtiyacı ertelenemez" dedi. Başkan Erdoğan ise "Kırım'ın yasa dışı ilhakı olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları kabul etmiyoruz. Kırım'ın işgaline ses çıkarılsaydı bugünkü tablo olmazdı" şeklinde konuştu. "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını tekrarlayan Başkan Erdoğan, "BM iflas bayrağını çekmiştir" diyerek sistemin reforme edilmesi çağrısı yaptı.

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