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Mezdeke Aynur'u katletmişti! Metrobüs görüntüleri çıktı

Mezdeke Aynur'u katletmişti! Metrobüs görüntüleri çıktı

İstanbul Şişli'de 2016 yılında evinin kapısının önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden "Mezdeke Aynur" lakaplı Aynur Kanbur cinayeti, 10 yıl sonra nihayet aydınlatıldı. Cinayet faili Bülent Gündüz'ün olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Avcılar'dan metrobüse binen Gündüz'ün, cinayete giderken son derece soğukkanlı olduğu, koltuğuna oturup cep telefonuyla uğraştığı ve kimliğinin deşifre olmaması için SIM kartını çıkarıp cihazı kapattığı anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Şişli'de 2016 yılında evinin kapısının önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden "Mezdeke Aynur" lakaplı Aynur Kanbur cinayeti, 10 yıl sonra nihayet aydınlatıldı. Faili meçhul kalan dosya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün özel çalışmasıyla raftan indirildi. Yapılan incelemeler sonucunda cinayeti işleyen tetikçi Bülent Gündüz ile azmettiriciler Fazlı Kar ve Serdar Kar kıskıvrak yakalandı.

"Sülaleden Dansöz Çıkmaz" Tehdidi

Soruşturma dosyasında yer alan dehşet verici detaylar, cinayetin ardındaki "namus ve aile baskısı" motivasyonunu gözler önüne serdi. Maktulün ablasının 2017'deki şikayet dilekçesinde, akrabaları olan şahısların daha önce "Bizim sülaleden dansöz çıkmaz" diyerek Aynur Kanbur'u ölümle tehdit ettikleri belirtilmişti. HTS kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin cinayet saatlerinde telefonlarını kapatarak izlerini kaybettirmeye çalıştıklarını tespit etti.

Metrobüste Soğukkanlılık: Katilin Son Görüntüleri

Cinayet faili Bülent Gündüz'ün olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Avcılar'dan metrobüse binen Gündüz'ün, cinayete giderken son derece soğukkanlı olduğu, koltuğuna oturup cep telefonuyla uğraştığı ve kimliğinin deşifre olmaması için SIM kartını çıkarıp cihazı kapattığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Evinden Çıkan Cephanelik

Gündüz'ün Sarıyer'deki evine düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlar ve gaz maskeleri ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden Gündüz, cinayetten sonra silahı denize attığını itiraf etti. Adalet Bakanlığı'nın "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı"nın kurulmasının ardından hız kazanan süreçte, 10 yıllık sessizlik artık bozuldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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