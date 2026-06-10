Bağlar'da araç yangını paniği! Peş peşe patlamalar meydana geldi

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 18:02 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 18:05

Park Halindeki Araç Aniden Alev Aldı

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yangın çıktı. Motor kısmından yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak alevler, rüzgarın da etkisiyle saniyeler içinde büyüyerek tüm otomobili etkisi altına aldı.

Peş Peşe Patlamalar Korku Yarattı

Yangının büyümesiyle birlikte otomobilden zaman zaman şiddetli patlama sesleri yükselmeye başladı. Aracın yakıt deposu ve lastiklerinden kaynaklandığı tahmin edilen patlamalar nedeniyle çevre sakinleri büyük korku yaşayarak pencerelerden uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede intikal eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre güvenliğini alarak alevlere köpüklü suyla müdahale etti.

Otomobil Demir Yığınına Döndü

İtfaiye erlerinin koordineli ve yoğun çalışması sonucunda yangın, çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi ve adeta hurdaya döndü. Polis ve itfaiye ekipleri, mahallede hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.