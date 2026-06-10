Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 16:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bütün dünyaya seslenerek, siyonist İsrail yönetiminin bölgeyi ateşe atan kanlı politikalarına karşı uyarılarda bulundu. Netanyahu hükümetini bütün insanlık için büyük tehdit kaynağı olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıların artık doğrudan Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden boyuta ulaştığını vurguladı.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT SEVİYESİNE GELDİ

Diplomatik ve tarihi bağlara dikkat çeken Erdoğan, Suriye ve Lübnan'ın bağımsızlıklarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizerken, bu ülkeleri Türkiye'nin kardeşlik coğrafyasının ayrılmaz parçası olarak tanımladı.

Şam ve Beyrut'u İstanbul'un kardeş şehirleri ilan eden konuşmasında Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma hattının sınır ötesinden başladığını kaydetti.

Türkiye'nin güvenlik doktriniyle ilgili İsrail'e net mesaj veren Başkan Erdoğan, "İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim: Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan, aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar."

CEVABIMIZ SERT OLUR

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine yönelik stratejik vurgular yapan Başkan Erdoğan, bölgede istikrarsızlık çıkarmaya çalışanlara meydan okudu.

İsrail'in eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için sinsi çaba içine girdiğini aktaran Erdoğan, "Çok açık söylüyorum; kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok sert olur." ifadelerini kullandı.

SİYONİSTLER FİTNE FABRİKASI

Coğrafyada krizlerin ve savaşların ardı arkasının kesilmediğini anlatan Başkan Erdoğan, "Gazze'den Lübnan'a, yönümüzü nereye dönsek mazlumların yüreklerimizi dağlayan feryatlarıyla karşılaşıyoruz. İsrail, kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. Filistin'e yönelik işgal ve Filistinlilere yönelik soykırım sistematik bir şekilde devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Erdoğan, "Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde 73 bin masum insan katledilmiştir. Bu soykırım halen hem katliam boyutuyla hem de insanlık dışı tecrit boyutuyla sürmektedir. Siyonist yönetim tam anlamıyla bir çıbanbaşı, bir fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk üretmektedir." diye konuştu.

KARDEŞLERİMİZE SALDIRIYA GÖZ YUMMAYIZ… AMACINIZI İYİ BİLİYORUZ

İnsanlık tarihinin en kanlı soykırımını gerçekleştiren İsrail'in aynı anda İran'a saldırdığını ve Lübnan'ı işgal etmeye başladığını belirten Erdoğan, "Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail, Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, buradaki kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3 bin 700'e, yaralıların sayısı ise 11 bin 400'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Siyonist yönetimin kural tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyonun gösterilmediğinin altını çizen Başkan Erdoğan konuya şu sözlerle işaret etti:

"Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar, sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı ve hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz."

ALLAH'IN İZNİYLE ARZ-I MEVUD'A MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, "Arz-ı Mevud hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: