Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 17:43 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 17:44

"Öğretmenlerimizin Hukukunu Korumak Bizim İşimiz"

Bakan Yusuf Tekin, Teftiş Kurulu'nun adli makamlarla ve emniyetle koordineli bir şekilde çalıştığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: "Olayla ilgili olarak hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde bizim Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak. Güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda çalışmasını sağlamak bizim temel işimiz."

"İhmali Olan Kimse Cezalandırılacak"

Soruşturmanın ucu kime dokunursa dokunsun, ihmali olanların affedilmeyeceğini vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa; kim olursa olsun, gözünün yaşına bakılmadan gerekli işlem yapılacaktır."

Soruşturmada İdari İnceleme Sürüyor

Bakan Tekin'in bu açıklaması, Karakazan İlkokulu'ndaki süreçte ihmali olduğu öne sürülen idarecilere karşı yürütülen idari soruşturmanın kararlılıkla devam edeceğinin mesajı olarak yorumlandı. Irmak öğretmenin ailesi ve eğitim sendikaları, idari ve adli soruşturmaların şeffaflıkla tamamlanmasını ve sorumluların cezalandırılmasını bekliyor.