Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama! "Dış bağlantılı siyasi bir operasyondur"

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" dedi. "CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir." diyen Bahçeli, "Terörist Demirtaş'ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa'ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan'ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim." ifadeleriyle tepkisini gösterdi. İşte Bahçeli'nin açıklamaları...