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Diyabakır ailelerinden Süleyman Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na: Cesareti varsa gelsin dostlarının kapısındayız!

Diyabakır ailelerinden Süleyman Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na: Cesareti varsa gelsin dostlarının kapısındayız!
11.03.2022 17:10

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılması nedeniyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 921’inci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki Süleyman Aydın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin konuştu. Aydın, "Kemal Kılıçdaroğlu ailelere kumpas kurdu. Ailelere kumpas kuracağınıza, gelin burada ziyaretimize. Cesareti varsa gelsin, dostlarının kapısındayız biz şu anda. Cesaretleri olmadığı için ailelere kumpas kuruyorlar. Kılıçdaroğlu Diyabarkır’a evlat nöbeti tutan aileleri ziyarete değil HDP’li dostlarının ailelerini ziyarete gitmiştir. Biz evlat nöbeti tutan aileler olarak sonuna kadar onları nefretle kınıyoruz. " dedi.

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