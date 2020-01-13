Son dakika: Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte'den flaş Libya açıklaması 13.01.2020 17:22

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Moskova'daki Libya toplantısına ilişkin "Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek, olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım. Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



'ZİRVEYE KATILMA KONUSUNDA KARARLILIĞIMIZ VAR'

İkili görüşmemiz etraflı bir şekilde cereyan etti, ardından yemekli çalışma toplantımızı yaptık. Bugün değerli dostumla ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldık. Libya dışında da tabii ki Suriye konusu, ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız oldu. BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi'nin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek sayın Putin, gerek şahsım gerekse Conte'nin Berlin'e katılma konusunda kararlılığımız var.





'İTALYA'NIN DESTEĞİNİ BEKLEDİĞİMİZİ VURGULADIM'

Sayın Putin'le ateşkes hakkında açıklama yaptık. Ateşkes yürürlüğe girmiş oldu. Heyetlerimiz ilgili tüm tarafların katılımıyla bugün Moskova'da görüşmelerine devam ediyor. Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. İtalya'nın bu kulvarda gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin sahada sükunetin tesisi, terör tehdidinin bertaraf edilmesi hakkındaki çalışmalarımızla ilgili sayın Conte'yi bilgilendirdim. İdlib'deki ateşkesin önemine dikkat çektim. İtalya'nın da desteğini beklediğimizi vurguladım. Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldık. AB'den beklentilerimizi ayrıntılı bir şekilde izah ettim.





'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ HEDEF 30 MİLYAR DOLARDIR'

İtalya ile ticari ilişkilerimizin olumlu seyri bizi memnun etmekle birlikte yeterli bulmuyoruz. Belirlediğimiz hedef 30 milyar dolardır. Ben sayın Conte'de de bu iradeyi gördüm. Dolayısıyla kararlı olarak 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor. Bu ziyaretin İtalya ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Gerek siyasi, gerek askeri, ekonomik, ticari, kültürel hele hele turizm noktasında beraber neler yapabiliriz, bunların üzerinde durduk. Hükümetler arası zirve toplantısıyla bu süreç hızlanacaktır. Malum 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı 12 Haziran Roma'da, tevafuken milli takımlarımız arasında oynanacaktır. Sportmence bir mücadele olması temennisiyle her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden de o maçı beraber izleyeceğimizin kararını da aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize.





İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE: İKİ ÜLKE ARASINDA DİYALOG KURMAK ÇOK GÜZEL

Çok teşekkür ediyorum. İtalya ve Türkiye'nin karşısında ortak sınamalar, sorunlar var. Terörizm, göç akınlar var. Ortadoğu ve Akdeniz'de istikrarsızlıklar var. Ülkelerimizin sürekli birarada olması, diyalog kurması çok önemli. Sayın Başkan Erdoğan'la birlikte tırmanmakta olan askeri durumun bir ateşkesle sınırlandırılması konusunda tabii ki hemfikiriz. Türk-Rus deklerasyonun sayesinde gidişatın önemli olduğunu görüyoruz. Ortak amaçlarımız var. Bilgi alışverişi yapmaya devam edeceğiz. Aynı gündeme sahibiz. Sürekliliği olan bir sonuç elde etmeliyiz. Çok geçici blr tedbir olabilir ateşkes, uluslararası toplum tarafından ortak istikrarlı bir çözüm bulunmazsa. Biz de burada Berlin sürecinin önemli fırsat oluşturacağı konusunda mutabık kaldık.

'TÜRKİYE VE İTALYA ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASIDIR'

Konferans sayesinde gerginlik yerini siyasal sürece bırakacak. İtalya'nın pozisyonu her zaman son derece net. Bize kredibilite ve inandırıcılık da sağlıyor. Biz bütün Libyalılara çağrıda bulunmak istiyoruz. Her kararlarında, hareketlerinde geleceklerini kararlaştırıyor durumdalar. Hangi geleceğe yöneldikleri, müreffeh olmak istiyorlarsa tam anlamıyla demokratik bir yaşama açılmak istiyorlarsa İtalya nezdinde değerli bir müttefik bulacaklar. Berlin Konferansı'nın içerisinde bizler, özellikle Türkiye bu çözümün bir parçası durumda var oluyoruz.





'YATIRIMCILAR TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAKTAN MEMNUN'

Irak ve Suriye'de normale dönülmesinin sağlanmalıdır. Biz sadece soyut deklerasyonlarla söylemiyoruz, somut gayretler gösteriyoruz. İtalya DEAŞ terörizmine karşı mücadele eden ülkeler açısından Afgan, Lübnan, Irak ortamında ikinci kalabalık gücü sağlayan ülkedir. Ekonomik, ticari, kültürel açıdan da iki ülke son derece sağlam ve eski bağlara sahip ve vaatkar ülkelerdir. İtalya'nın bu bölgedeki en önemli hedef ülkelerindendir. Çok sayıda şirketimiz Türkiye'de faaldir ve çok memnundurlar. İtalya'da da çok sayıda Türk şirketi faaliyet göstermektedirler. Eminim ki onlar da bizim ülkemizde faaliyet göstermekten memnundurlar. Türkiye'de 1400 civarında şirketlerimiz var. İnşaat, otomotiv gibi sektörlerdeyiz. Hep işbirliği yapmak istiyoruz.





SORULAR VE CEVAPLAR

İtalyan Radyo Televizyonu: Şu sıralarda Sarrac-Hafter görüşmeleri Moskova'da devam ediyor. Uzlaşma yakalanmaya çalışılıyor. Teyid edilmesi gereken ateşkes var. Türkiye ve Rusya ile BM'nin buna büyük desteği var. Libya'da mavi kasklılar, bereliler barış gücü olur mu sizce? Berlin Konferansı acaba masayla ilişkili olarak herkese gerekli davetler gönderildi mi?





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARKADAŞLARIMDAN OLUMLU YÖNDE BİLGİ ALDIM

Moskova'daki görüşmeler devam ediyor. Zannediyorum ki akşam saatlerinde bu görüşmeler herhalde nihayete erecektir. Olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgi aldım. Libya'da yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse BM'nin görevlendirme yapması, ateşkes sürecinin güçlü bir şekilde devamı bakımından gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır. Berlin'de ateşkes sürecini çok daha güçlü hale getirmek için biraraya geleceğiz. Temennim odur ki, bu süreçte de özellikle Libya'daki son gelişmeler son bulur ve noktayı orada koymak suretiyle de barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur.