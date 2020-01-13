Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile peş peşe iki görüşme gerçekleştirdi. Suriye İdlib'de ve Libya'da ateşkes gerçekleşti. İstanbul'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul eden Erdoğan, dün de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac ile bir araya geldi. Erdoğan ile Serrac, Libya'daki son durumu ele aldı.
Ateşkesin korunması için atılabilecek adımları ve Libya'daki sorunu çözmek için siyasi çözüm bulmayı amaçlayan Berlin Süreci ile ilgili fikir alışverişi yaptı. Başkan Erdoğan, bugün ise Ankara'da Libya ile ilgili İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile bir araya gelecek. 24 Ocak'ta ise İstanbul'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlayacak.
MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda konuştu. Görüşmede, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
MISIR'DAN ATEŞKESE DESTEK
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.
Ateşkesin korunması için atılabilecek adımları ve Libya'daki sorunu çözmek için siyasi çözüm bulmayı amaçlayan Berlin Süreci ile ilgili fikir alışverişi yaptı. Başkan Erdoğan, bugün ise Ankara'da Libya ile ilgili İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile bir araya gelecek. 24 Ocak'ta ise İstanbul'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlayacak.
MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda konuştu. Görüşmede, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
MISIR'DAN ATEŞKESE DESTEK
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.
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