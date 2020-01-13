Beşiktaş, Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Guilherme’yi kadrosuna kattı. Siyah- beyazlılar bu transfer için Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyecek. Bonservisi İtalyan temsilcisi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyordu...
Transfer çalışmaları için TFF'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı...
Siyah- beyazlılar bu transfer için Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyecek. Bonservisi İtalyan temsilcisi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyordu... Siyah- Beyazlılar, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme'nin Beşiktaş'a çarşamba günü imza atması bekleniyor.
23 MAÇTA 7 GOL 6 ASİST
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Guilherme bu sezon Yeni Malatyaspor'da 7 gol attı. 6 da asist yaptı.
ADİL GEVREK: KIZGINIZ
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Guilherme transferi nedeniyle Beşiktaş'a kızgınlığımız var. Arayıp müsaade istemeliydiler" dedi.
GUILHERME KİMDİR?
YAŞI: 28
MEVKİİ: O.SAHA
ÜLKESİ: BREZİLYA
OYNADIĞI TAKIMLAR
L.Varşova (1 sezon)
Benevento (3 sezon)
Y.Malatya (2 sezon)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.