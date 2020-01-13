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  • Son Güncelleme: 13.01.2020 11:49

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu ve Akar 'da Rus mevkidaşları ile için buluştu

Son dakika haberi... ve , kritik temaslarda bulunmak üzere ’nın başkenti ’ya geldi. Çavuşoğlu ve Akar'ın Rus mevkidaşları ile konulu toplantısı başladı.


ve 'ın, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile konulu toplantısı başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter'in de 'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bir anlaşmasının imzalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

ile Rusya Devlet Başkanı , 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

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