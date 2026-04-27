Sanayide çarpışma: Savrulan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Bartın'da dün akşam saat 19.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan oto sanayi sitesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içerisinde ana güzergahta ilerleyen otomobil, yan yoldan çıkan 22 yaşındaki E.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı.

Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Kazayı gören esnaf ve vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücü E.D., sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilerde, yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Feci kaza, sanayi sitesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yan yoldan çıkan motosiklete otomobilin çarpma anı ve sürücünün savrulma sahneleri net bir şekilde yer aldı. Polis ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulunurken, otomobil sürücüsünün ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.