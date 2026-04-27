Karşı şeride böyle savruldu: Araç kamerası feci kazayı kaydetti

Karşı şeride böyle savruldu: Araç kamerası feci kazayı kaydetti

Yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı genç kız, karşı şeride savrularak yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Solak Yol Ayrımı mevkisinde sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. idaresindeki 67 AFA 083 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Ş.A.'ya hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, refüjü aşarak karşı şeride düştü ve metrelerce sürüklendi.

Vatandaşlar yardımına koştu

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler hemen araçlarını durdurarak yaralı üniversite öğrencisinin yardımına koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.A., sağlık ekipleri tarafından çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Y.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bunlar da Var

Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
27 Nisan E-Muhtırası’nın 19. yılı: Erdoğan’ın dik duruşu vesayeti nasıl yıktı?
27 Nisan E-Muhtırası’nın 19. yılı: Erdoğan’ın dik duruşu vesayeti nasıl yıktı?
Sakarya'da alevler mahalleyi sardı: Araçlar ve iş yerleri küle döndü
Sakarya'da alevler mahalleyi sardı: Araçlar ve iş yerleri küle döndü
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: 1 milyon TL'lik futbol sorusu
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: 1 milyon TL'lik futbol sorusu

