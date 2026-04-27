Şişli'de plazanın otoparkında yangın çıktı: Elektrikli araç demir yığınına döndü

İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi üzerinde bulunan bir plazanın otoparkında saat 20.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Plazanın kapalı otopark katında park halinde bulunan elektrikli bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın batarya kısmından yükseldiği tahmin edilen alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, kapalı otoparkın içini yoğun duman kapladı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Yangını fark eden plazanın güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı alandaki duman yoğunluğu nedeniyle zor anlar yaşasa da kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrikli otomobilin söndürme işlemlerinin ardından araçta soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri ise olası bir dumandan etkilenme durumuna karşı bölgede hazır bekletildi.

Taksim istikametinde trafik durma noktasına geldi

Yangın müdahalesi sırasında Asker Ocağı Caddesi üzerinde güvenlik önlemleri alınması ve itfaiye araçlarının konumu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Özellikle Taksim Meydanı istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelen elektrikli otomobilin otoparktan çıkarılması için çalışma başlatıldı. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere teknik inceleme başlattı.