Rusya ile bundan sonraki ilişkiler nasıl olacak? 28.02.2020 11:53

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırı sonrası 33 asker şehit oldu. Saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırda gelişmelere ilişkin bilgi alarak talimat verdi. Saldırının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalleş saldırıya en ağır şekilde karşılık verileceğini ifade etti. Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş saldırıya ilişkin A Haber’e değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, “Rusya ile ipler kopmuştur ve herhangi bir şekilde silahlı kuvvetlerimize saldırı gerçekleşirse Hava Kuvvetlerimizde aynı şekilde vurma hakkına sahip olduğunu Rusya çok iyi bir şekilde anlamalıdır" dedi.

"SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR KONUSU BİTMİŞTİR"

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş şu önemli açıklamaları dile getirdi:

"Rusya ile ipler kopmuştur ve herhangi bir şekilde silahlı kuvvetlerimize saldırı gerçekleşirse Hava Kuvvetlerimizde aynı şekilde vurma hakkına sahip olduğunu Rusya çok iyi bir şekilde anlamalıdır. Elimizde 300 km'ye kadar giden bombamız vardır icap ettiği takdirde birçok yerde kullanabiliriz. Başka bir nokta olarak Suriye'de ne işimiz var konusu bitmiştir. Çünkü bizim topraklarımızda 4 milyon Suriyeli vardır yani Suriye'nin topraklarında Suriyelilerin hakkı vardır. Türkiye olarak biz onları tekrar kendi yurtlarına döndürmek zorundayız. Şu anda İdlib, Fırat kalkanı ve Afrin bölgesinde 5 milyon daha var insan vardır. Suriye rejiminde ise bugün 9 milyon insan bulunmaktadır. Bu demek oluyor ki Suriye'nin yarı nüfusu Türkiye'dedir. Burada Türkiye'nin hakkı olamayacakta kimi hakkı olacaktır. Bizim isteğimiz, bu insanların Suriye'de ki topraklarına dönmesi ve Cenevre'de yapılacak olan anayasada bu insanların hakları tespit edilmesidir. Rusya şu anda bütün bunları siliyor ve benim orada birkaç teröristim var onları yok etmek için Türkiye isteğimi yapmadı diyerek suçlamalarla durumu bu noktaya getirmiştir."