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Edirne'de korkunç ölüm! TIR emlakçı Nazmi Çavuş'u böyle ezdi

Edirne'de korkunç ölüm! TIR emlakçı Nazmi Çavuş'u böyle ezdi

Edirne Havsa'da ışıklı kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen 51 yaşındaki ünlü emlakçı Nazmi Çavuş, tonlarca ağırlıktaki TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Çevredekilerin çığlıklarıyla durabilen TIR'ın altından acı haber gelirken, kan donduran o kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşanan feci kaza sonucunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. İlçede emlakçılık yaptığı öğrenilen Nazmi Çavuş'un (51) yaşamını yitirdiği o korkunç kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Işıklı Kavşakta Dehşet Anları

Olay, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Havsa ilçe merkezinde bulunan 23 Kasım Caddesi ile Fatih Caddesi'nin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; caddeden karşıya geçmek için hamle yapan Nazmi Çavuş'a, kavşaktan geçiş yapan M.Ç. idaresindeki 10 ARK 029 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam dev aracın altında kalarak sürüklendi.

Çevredeki Vatandaşlar Çığlıklarla TIR'ı Durdurdu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların büyük bir panikle bağırarak uyarılarda bulunması üzerine TIR şoförü M.Ç. aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hızla yaptığı ilk kontrolde, tonlarca ağırlıktaki TIR'ın altında kalan emlakçı Nazmi Çavuş'un olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR Sürücüsü Gözaltına Alındı

Talihsiz emlakçının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından büyük şok yaşayan TIR şoförü M.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik kameralarına da net bir şekilde yansıyan feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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