Rejim hedefleri böyle vuruldu! İşte operasyondan gelen en net yeni görüntüler 28.02.2020 12:25

Son dakika haberine göre TSK tarafından İdlib'deki rejim hedefleri sabaha kadar vuruldu. Rejim hedeflerinin vurulduğu ana ilişkin son görüntüler yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de rejim güçlerini vurma anına ilişkin yeni görüntüler A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. Canlı yayında Türk askerinin Suriye rejimine bağlı güçleri havadan vurma görüntüleri yayınlandı.

İnsansız Hava Araçları'ndan (İHA) alınan görüntülerde atış destek unsurlarıyla birlikte hareketli rejim konvoyunun vurulduğu görüntüler kaydedildi.

10 ŞUBAT'TAN BU YANA 1709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

10 Şubat'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda rejime ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 6 mühimmat deposu da imha edildi.