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Son dakika: 'deki kalleş saldırı sonrası 'nun 5. maddesi yeniden gündemde! nedir?

Son dakika haberine göre 'de Esed rejiminin alçak saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından 'nun 5. maddesi yeniden gündeme geldi. 5. maddeye göre, NATO ülkesine saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm birliğe yapılmış sayılıyor. Peki Türkiye ni işletme hakkına sahip mi? NATO'nun 5. maddesinde hangi ifadeler yer alıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 08:10
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 08:10
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NATO'nun 5. maddesi nedir?

'de Esed rejiminin alçak saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından 'nun 5. maddesi yeniden gündeme geldi. 5. maddeye göre, NATO ülkesine saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm birliğe yapılmış sayılıyor.

NATO Antlaşması'nın 5. maddesi şöyle:

"Taraflar, 'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak herbirinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

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