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'de kalleş saldırı! her an yeni planı devreye koyabilir!

’nin kentinde katil Esad’ın hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Yapılan kalleş saldırı ’yi ayağa kaldırdı. Suriye’de tüm adımlarını uluslararası hukukun gereğince atan Türkiye’yi alternatif planlarını uygulamaya koyabilir.

  • Güncel
  • 28.02.2020 09:23
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 09:28
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Türkiye her an yeni planı devreye koyabilir!

, ile ilgili her türlü faaliyetinde uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştı. Buna rağmen muhataplarından beklediği karşılığı ve anlayışı göremedi. Bu durum Türkiye'yi bundan sonraki süreçle ilgili önemli adımlar atmaya mecbur bırakabilir.

RUSYA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ
, gerek rejimle ilişkileri, gerekse sürecinin bir tarafı olması sebebiyle Federasyonu'nun rejimi önleme sorumluluğunu yerine getirmediğini düşünüyor.

Başkent kulislerinde, Rusya ile devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması Türkiye'yi alternatif planlarını uygulamaya koymaya itebileceği ifade ediliyor. Türkiye'nin çekilme için verdiği sürenin tamamlanmasıyla bu planların detaylarının daha da şekillenmeye başlamıştı.

TÜRKİYE TEHDİDE KARŞI TÜM KOZLARINI SONUNA KADAR KULLANMAKTA KARARLI
Bunun yanında 'deki saldırıların sorumlusunun rejimi olduğu delilleriyle ortaya konularak uluslararası camianın da dikkati çekilmeye çalışılacaktır.

Haber7'de yer alan habere göre, Türkiye, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sınırın karşısından gelen güvenlik tehdidine karşı tüm kozlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı.

BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ziyareti öncesi Rusya'ya tepki göstermişti. Erdoğan, ''Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bizde kanıtları var." ifadelerini kullanmıştı.

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