Türkiye, Suriye ile ilgili her türlü faaliyetinde uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştı. Buna rağmen muhataplarından beklediği karşılığı ve anlayışı göremedi. Bu durum Türkiye'yi bundan sonraki süreçle ilgili önemli adımlar atmaya mecbur bırakabilir.

RUSYA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ

Ankara, gerek rejimle ilişkileri, gerekse Astana sürecinin bir tarafı olması sebebiyle Rusya Federasyonu'nun rejimi önleme sorumluluğunu yerine getirmediğini düşünüyor.

Başkent kulislerinde, Rusya ile devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması Türkiye'yi alternatif planlarını uygulamaya koymaya itebileceği ifade ediliyor. Türkiye'nin çekilme için verdiği sürenin tamamlanmasıyla bu planların detaylarının daha da şekillenmeye başlamıştı.



TÜRKİYE TEHDİDE KARŞI TÜM KOZLARINI SONUNA KADAR KULLANMAKTA KARARLI

Bunun yanında İdlib'deki saldırıların sorumlusunun Esed rejimi olduğu delilleriyle ortaya konularak uluslararası camianın da dikkati çekilmeye çalışılacaktır.



Haber7'de yer alan habere göre, Türkiye, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sınırın karşısından gelen güvenlik tehdidine karşı tüm kozlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı.



BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyareti öncesi Rusya'ya tepki göstermişti. Erdoğan, ''Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bizde kanıtları var." ifadelerini kullanmıştı.