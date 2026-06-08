Bakırköy'de villada kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabey, kardeşini silahla vurup yaraladı

Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 22:46

Tartışma Büyüdü, Silahına Davrandı

Aileleriyle birlikte aynı evde ikamet eden ağabey ile erkek kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanarak kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen ağabey, yanındaki tabancayı çekerek kardeşine acımasızca ateş etti.

Kasık Bölgesinden Yaralandı

Villadan yükselen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, kurşunun hedefi olan ve kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kasık bölgesinden yaralandığı belirlenen talihsiz şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan Ağabey Gözaltında

Kısa sürede olay yerine intikal eden Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kardeşini silahla yaralayan şüpheli ağabeyi olayda kullanılan suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri villanın içerisinde ve çevresinde detaylı delil araması yaparken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.