Bakırköy'de villada kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabey, kardeşini silahla vurup yaraladı
Basınköy Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları lüks villada bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, ağabeyinin tabancasından çıkan kurşunla kasığından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tartışma Büyüdü, Silahına Davrandı
Aileleriyle birlikte aynı evde ikamet eden ağabey ile erkek kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanarak kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen ağabey, yanındaki tabancayı çekerek kardeşine acımasızca ateş etti.
Kasık Bölgesinden Yaralandı
Villadan yükselen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, kurşunun hedefi olan ve kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kasık bölgesinden yaralandığı belirlenen talihsiz şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırgan Ağabey Gözaltında
Kısa sürede olay yerine intikal eden Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kardeşini silahla yaralayan şüpheli ağabeyi olayda kullanılan suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri villanın içerisinde ve çevresinde detaylı delil araması yaparken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.