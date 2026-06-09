Çorum'da dağda kaybolan vatandaş helikopterle kurtarıldı

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 00:03 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 00:05

Olay, Çorum'un Kargı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 Haziran'da doğa yürüyüşü yapmak için dağlık alana giren 49 yaşındaki Bekir Kızılkaya'dan uzun süre haber alamayan yakınları büyük bir endişeyle durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hızla jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Teknolojinin de devreye sokulduğu aramalarda, dron ile yapılan havadan taramalar neticesinde Kızılkaya'nın sarp bir kayalık alanda yaralı halde mahsur kaldığı tespit edildi.

Zamana Karşı Yarış: Hava Kuvvetleri Devreye Girdi

Yaralı vatandaşın bulunduğu arazinin aşırı sarp ve dik olması sebebiyle ekiplerin sedye ile tahliye gerçekleştiremeyeceği anlaşılınca durum askeri yetkililere bildirildi. Bunun üzerine Merzifon'da konuşlu bulunan 203'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'ndan bir kurtarma helikopteri acil koduyla bölgeye sevk edildi. Deneyimli askeri pilotlar ve arama kurtarma personeli, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yaralı vatandaşı mahsur kaldığı kayalıklardan başarıyla helikoptere almayı başardı. Havadan tahliye edilen Bekir Kızılkaya, vakit kaybedilmeden Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

MSB'den Açıklama: "Kahraman Pilotlarımız Tahliye Etti"

Nefes kesen kurtarma operasyonunun ardından Milli Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşımız için zamana karşı yarış. Çorum ili Kargı ilçesinde dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı olarak mahsur kalan vatandaşımız için Hava Kuvvetlerimizin Merzifon'daki 203'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'ndan bir helikopter bölgeye sevk edildi. Kahraman pilotlarımız ve kurtarma ekiplerimiz tarafından sarp alandan başarıyla tahliye edilen vatandaşımız, sağlık ekiplerine teslim edilerek Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."