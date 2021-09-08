Palu ailesi ilk ne zaman çıktı? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Türkiye'yi dehşete düşüren Palu ailesinin aldığı cezalar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Türkiye'yi dehşete düşüren aileye ceza yağdı... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosya, ailenin Müge Anlı'nın programına katılması ile yeniden açıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği Palu ailesi olayı davasında flaş gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; yeniden yargılanan Palu ailesi bireylerine ceza yağdı. Palu ailesi ilk ne zaman çıktı? İşte Müge Anlı'daki Palu ailesi dehşetinde son durum ve aile bireylerinin aldığı cezalar...

PALU AİLESİ İLK NE ZAMAN ÇIKTI?

Palu Ailesi Müge Anlı programına katıldığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekran başına kitledi. Tarihler 24 Aralık'ı gösterdiğinde izleyici sabah saat 10:00'da Atv'yi açtı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlemeye başladı. Ancak henüz nasıl bir aileyle karşılaşılacağını kimse bilmiyordu.

24 Aralık Müge Anlı canlı yayınına Havva Palu, Tuncer Ustael ve Emine Ustael adında üç kişi katıldı ve işte Türkiye hatta dünya gündemine oturan Palu ailesinin akılalmaz hikayesi böyle tanınmaya başladı. İşte dünden bugüne Palu ailesi, Palu ailesi şeması ve ilk programdan bu yana yaşanan her şey...