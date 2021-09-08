Palu ailesi ilk ne zaman çıktı? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Türkiye'yi dehşete düşüren Palu ailesinin aldığı cezalar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Türkiye'yi dehşete düşüren aileye ceza yağdı... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosya, ailenin Müge Anlı'nın programına katılması ile yeniden açıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği Palu ailesi olayı davasında flaş gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; yeniden yargılanan Palu ailesi bireylerine ceza yağdı. Palu ailesi ilk ne zaman çıktı? İşte Müge Anlı'daki Palu ailesi dehşetinde son durum ve aile bireylerinin aldığı cezalar...
PALU AİLESİ İLK NE ZAMAN ÇIKTI?
Palu Ailesi Müge Anlı programına katıldığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekran başına kitledi. Tarihler 24 Aralık'ı gösterdiğinde izleyici sabah saat 10:00'da Atv'yi açtı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlemeye başladı. Ancak henüz nasıl bir aileyle karşılaşılacağını kimse bilmiyordu.
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Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda konulardan biri de Palu ailesi olmaya devam ediyor.
PALU AİLESİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Palu ailesi şu kişilerden oluşuyor: Aslen Ordulu ancak yaşamlarını Kocaeli'nde sürdüren Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Ahmet Tanhal ile evlendikten sonra İstanbul'a taşınan Meryem 'in 2 çocuğu oldu oldu: Melike ve Recep. Kocaeli'de yaşayan Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. Çiftin 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.