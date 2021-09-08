CHP'li Tanju Özcan "platonik aşkı" Şevval Sam'la düet yaptı

Son zamanlardaki ırkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen CHP’li Tanju Özcan şimdi de keyfi bir israf skandalı ile gündemde. Özcan, belediye tarafından ihaleyle yapılan hizmet alımında 3 organizasyon için 1 milyon 153 bin lira harcadı. Özcan, “20 yıldır fotoğrafını cüzdanımda taşıyorum” dediği platonik aşkı Şevval Sam’ın adını bir parka verdi, 30 Ağustos'ta Şevval Sam konserine belediye bütçesinden yüz binlerce lira ayırdı. Özcan'ın keyfi harcamaları Bolu kamuoyunda tepkiye neden oldu. Özcan'ın Şevval Sam'la düet yaptığı anlar kameralara yansıdı.