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Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi öldü

Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi öldü
09.09.2021 09:05 - Son Güncelleme: 09.09.2021 09:06
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Antalya’da 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki genç, yüz yüze eğitimin ikinci gününde sınıfta ders dinlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çocuklarının cenazesini almaya gelen anne ve baba ise güçlükle ayakta durdu. Gencin okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevildiği öğrenildi


Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydan geldi. Sabah evinden çıkarak okula gelen 11. sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16) ikinci derse girdiği anda bir anda fenalaştı.

Sınıf öğretmeni ve arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada yapılan ilk incelemede gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANNE VE BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Gencin daha önce herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, okulunda ise arkadaşları tarafından çok sevildiği bildirildi.

Gencin cenazesini almaya gelen baba Bülent ve anne Ebru Dur, ayakta durmakta güçlük çekti. Gözü yaşlı anne ve babayı diğer yakınları teselli etti.

Gözyaşları içerisinde teslim alınan cenazenin Kepez İlçesi Mazı Dağı mevkisinde bulunan mezarlıkta aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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